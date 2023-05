"Questa mattina ho avuto un cordiale e proficuo incontro a Milano con il sottosegretario regionale lombardo con delega all’Autonomia, Mauro Piazza, e con il presidente della commissione speciale del Consiglio Regionale Lombardia dedicata all’Autonomia, Giovanni Malanchini.

Abbiamo programmato, probabilmente per il mese di luglio, un mio incontro in Regione Lombardia, con il consiglio regionale e la giunta regionale, e ci siano prefissati incontri periodici di reciproco aggiornamento sui lavori della cabina di regia per i livelli essenziali delle prestazioni, sull’andamento dell’iter parlamentare del provvedimento, oltre che sulle iniziative della giunta regionale e della commissione speciale competente in materia di autonomia".

Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e l’Autonomia.