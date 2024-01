"Emozionato e fiero del mio partito: con l'approvazione in Senato del ddl Calderoli finalmente è stata rispettata la volontà del popolo veneto, emiliano, romagnolo, lombardo e non solo".

Così Paolo Borchia, europarlamentare, segretario provinciale della Lega Verona e vicesegretario della Liga Veneta.

"Un'opportunità storica e unica per tutto il Paese. Una riforma epocale, con ben undici Regioni che hanno già manifestato interesse per chiedere competenze territoriali. Oggi è un giorno storico per i cittadini. Grazie Lega".