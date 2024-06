"L'Autonomia è legge. Oggi è una giornata che aspettavamo da oltre 40 anni e che ricorderemo per sempre. Non abbiamo mai mollato. Non abbiamo mai perso la nostra identità. Il Leone ha ruggito!".

Così l'eurodeputato Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega Verona e vicesegretario della Liga Veneta commentando il via libera definitivo alla Camera dell'Autonomia differenziata.

"L'approvazione di questa riforma rappresenta un traguardo storico non solo per la Lega ma per i Veneti: 2 milioni e 273 mila cittadini che il 22 ottobre 2017 si sono recati ai seggi e democraticamente l'hanno votata. Il mio Grazie va prima di tutto a loro, senza i quali questa battaglia non l'avremmo mai vinta, poi al presidente Luca Zaia, al ministro Roberto Calderoli e a Matteo Salvini che ci ha permesso di portare avanti questo grandissimo progetto avviato da Umberto Bossi e Roberto Maroni. Abbiamo scritto una pagina epocale per un territorio più forte".