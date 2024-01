“Con l’autonomia differenziata la Premier Meloni ha svenduto il Sud alla Lega di Salvini, una mossa che favorisce esclusivamente l’economia e la sanità del nord, in un mero accordo di scambio tra la Lega e Fratelli d’Italia, in cambio del sostegno al presidenzialismo, voluto dalla premier. Il sud è stato completamente abbandonato da questa maggioranza con un approccio che mina l'unità del Paese, in un progetto di desertificazione sociale, culturale ed economica per il meridione. Quella dell'Autonomia differenziata è anche una legge contro l'ambiente, perché ci ritroveremo con ogni Regione che potrà legiferare diversamente, come se la tutela ambientale avesse confini territoriali.

In questo modo le politiche climatiche verranno sabotate definitivamente da questa destra”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo Bonelli.