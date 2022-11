"Ho apprezzato che il ministro Calderoli abbia detto che la bozza è ritirabile, non c'è una posizione del governo. Nessuno è contro l'Autonomia in quanto tale, per altro prevista dalla Costituzione, ma per potere proseguire e trovare un accordo, servono condizione precise: una legge quadro, che vegano definiti i livelli essenziali di prestazione, i fabbisogni standard e la spesa storica, e poi il coinvolgimento del Parlamento". Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, dopo l'incontro sull'autonomia differenziata.