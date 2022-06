"Il Pd sull'autonomia chiede il ritorno all'unanimità della conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata. Lo dico a nome del Pd e queste parole la ministra Gelmini, la mia successora, le tenga bene a mente. Facendo un lavoro difficilissimo e mettendo allo stesso tavolo i presidenti del Sud e quelli del Nord facemmo una mediazione molto chiara, prima i diritti, poi le risorse. Io ero ministro e grazie anche al lavoro faticoso di Antonio Decaro nell'Anci, riuscimmo a far sedere al tavolo anche le città metropolitane. Nel 2020 il Pd si incaricò dell'unità del Paese non solo per il Sud ma anche per le aree interne e tutte le aree di montagna affinché i diritti fossero garantiti a tutti. Noi vogliamo l'unità del Paese che passa attraverso l'unità della conferenza Stata-Regioni e della Conferenza Unificata, perché vogliamo anche l'ok dei Comuni. Quando ci sarà questa unità il Pd sosterrà il progetto che, per dirla con le parole del presidente Mattarella, rafforza l'unità nazionale se attua i principi di sussidiarietà. Quella è l'autonomia che noi sosteniamo". Così Francesco Boccia, deputato PD e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale nel corso dell'intervento conclusivo dell'assemblea regionale dei circoli del Pd della Puglia.