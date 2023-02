“Il governo si è piegato alla peggior Lega. Quella di Fontana e Calderoli non è l’autonomia prevista dalla Costituzione ma quella deteriore contro l’uguaglianza, la scuola pubblica e la sanità pubblica; per loro autonomia coincide con privatizzazione dei servizi. La Lombardia è stata la Regione più disastrosa nella pandemia proprio perché, negli anni, aveva distrutto la sanità territoriale pubblica. Proprio alla Lombardia che sarà guidata da Majorino serve l’autonomia che si declina in sussidiarietà a cui fa riferimento Mattarella, che non c’entra nulla con questo obbrobrio della Lega. Nel progetto di Calderoli e Fontana non ci sono risorse ed è scolpito nell’articolo 8 e questo è inaccettabile per tutte le aree in ritardo di sviluppo, così come per le aree interne e le aree di montagna della stessa Lombardia. Così come è inaccettabile la loro posizione sui LEP che devono essere decisi dal Parlamento e non da un gruppo di tecnici che fa una relazione per un dpcm che si può cambiare ogni mese. Non consentiremo che il disastro compiuto dalla Lega con Fontana in Lombardia continui e, addirittura, si estenda al resto del Paese. Confondono volutamente i loro simboli e la loro propaganda con i valori della Repubblica. Loro hanno come stella polare Alberto da Giussano, noi la Costituzione e il Presidente Mattarella”. Così Francesco Boccia, senatore PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.