“Con l’approvazione dell’Autonomia differenziata, abbiamo scritto la storia. L’Autonomia è il coronamento di un sogno e di 40 anni di battaglie politiche della Lega. L’Autonomia, chiesta da milioni di veneti e di lombardi con i referendum del 2017, sarà una grande rivoluzione democratica che cambierà il nostro Paese e che porterà enormi benefici non soltanto al Veneto e alla Lombardia, ma a tutta l’Italia, che uscirà finalmente dalla sabbie mobili del centralismo romano. Per noi l’Autonomia è la madre di tutte le riforme: ora avanti spediti e compatti per arrivare il prima possibile all’approvazione definitiva dell’autonomia da parte della Camera”.

Lo dichiara la senatrice leghista Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato.