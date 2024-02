“De Luca è un politico di lungo corso, a volte un po' pirotecnico. Non credo che le tensioni che ci sono state in piazza alla sua iniziativa gli siano dispiaciute ma gli sono servite per esaltare il suo allarme sulla riforma dell’autonomia differenziata . Riguardo agli insulti che De Luca ha rivolto alla Meloni, al netto che non mi piacciono le cose carpite, dispiace che siano mancate le parole di solidarietà della segretaria del Pd. Si pretende sempre prontezza nella solidarietà quando a sinistra qualcuno viene attaccato ma non è mai cosi quando accade a qualcuno di centrodestra”.

Così interviene a Quarta Repubblica su Rete 4 la vicepresidente del gruppo alla Camera dei Deputati e responsabile del dipartimento esteri di Forza Italia, Deborah Bergamini, sugli scontri alla manifestazione promossa dal governatore della Campania. “De Luca ha sollevato il tema dell’autonomia differenziata usando un linguaggio di divisione, di contrapposizione fra nord e mezzogiorno, ma non è vero che la riforma aumenta il divario tra nord e sud del Paese. Purtroppo, buona parte della sinistra ha un riflesso condizionato: quando non è al governo in automatico scatta il regime. Non è giusto e non mi piacciono le immagini a testa in giù della premier, che girano in lungo e in largo, chi non le condanna sono gli stessi che urlano al regime.