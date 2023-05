“Abbiamo avviato l’esame del disegno di legge con grande spirito di apertura e lo stesso ministro Calderoli ha garantito la massima partecipazione del Parlamento su una riforma che serve e che dovremmo scrivere tutti insieme, così come l’elezione diretta del presidente. E’ tutto contenuto nel programma di centrodestra con cui ci siamo presentati agli elettori, ora dobbiamo fare un lavoro in Parlamento rivolto al massimo del dialogo”. E’ quanto dichiara la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini intervenendo a Tgcom. “Ricordo che l’ultima volta che è stato modificato il titolo V della Costituzione, nel 2001, l'allora maggioranza di sinistra, fece una devolution raffazzonata che ha prodotto tutti i problemi di cui oggi paghiamo ancora il conto. Le strumentalizzazioni delle opposizioni lasciano il tempo che trovano. Forza Italia vigilerà per evitare che si possano produrre disparità tra le Regioni”.