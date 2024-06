"Oggi, con l'approvazione dell'Autonomia alla Camera, festeggiamo un passaggio importante non solo per la Lega, ma per l'Italia intera. Una riforma nel solco della Costituzione per la quale la nostra Toscana aveva avviato l'iter per chiedere l'attivazione dell'articolo 116. Decentramento amministrativo e parola ai territori saranno la ricetta per rilanciare l'Italia con il pieno coinvolgimento dei cittadini. Il centralismo ha creato danni per anni: questa sarà la vera soluzione per colmare i divari e garantire servizi equi da Nord a Sud. Grazie al ministro Calderoli, al nostro segretario Matteo Salvini e a tutti i leghisti toscani per averci creduto fino in fondo e averci portato a questo traguardo epocale. Adesso la Regione prosegua nell'iter già avviato per arrivare ad un'intesa col Governo ed essere non solo più autonoma ma anche più forte".

Così il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.