"Ieri ho ribadito il no del Movimento 5 Stelle a questa autonomia differenziata. L'ho fatto partecipando all'evento organizzato a Lauria in Basilicata dal Movimento 5 Stelle lucano che ringrazio per questo partecipato e importantissimo momento di confronto. Perché in un momento in cui il nostro Paese vede ridursi il potere d'acquisto per le famiglie, continua a registrare i salari più bassi d'Europa, una disoccupazione elevata, la preoccupazione di questo governo non può essere portare avanti una riforma che vuole solo aumentare fortemente i divari tra Nord e Sud". Così Vittoria Baldino, deputata del M5S. "Vergognosamente oggi Lega e Fratelli d'Italia si promettono reciproca lealtà per garantirsi l'autonomia differenziata e il presidenzialismo - aggiunge -, lo fanno senza preoccuparsi minimamente che con questa autonomia differenziata chi ha avuto di più continuerà ad avere di più e chi ha avuto di meno continuerà ad avere di meno. È una secessione che penalizzerà anche le imprese del Nord. Il Movimento 5 Stelle si opporrà con tutte le sue forze", conclude Baldino.