Sull'autonomia "se ci si vuole impegnare, si potrebbe portare all'approvazione in Parlamento entro l'estate della legge definitiva": secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana. A 5 anni esatti dal referendum con cui Veneto e Lombardia l'hanno chiesta "sono stati fatti passi avanti e indietro". E ora con Roberto Calderoli ministro "che se ne occupa - ha detto Fontana all'ANSA - cioè la persona che più conosce regolamenti, diritto e riforme, è il momento decisivo per realizzarla". "Sono convinto sia necessaria al Paese da sempre e ora più che mai" ha aggiunto sottolineando che "il centralismo non funziona da nessuna parte".