''Finalmente è giunta una misura fondamentale e strutturale per sostenere il nuovo processo di transizione dell'automotive, settore nevralgico della nostra economia. Grazie al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è stato stanziato un miliardo di euro all'anno nel decreto Energia fino ai prossimi otto anni, a cui si aggiungeranno gli incentivi per l'acquisto di auto ecologicamente compatibili, dall'elettrico all'ibrido. Un rilancio concreto al settore automobilistico anche del Lazio, la cui capitale è Cassino, con immensi benefici per la produzione diretta, l'indotto e le vendite. Questo è il frutto dell'azione della Lega, motivo per cui è vitale far parte del governo Draghi''.

Lo dice in una nota il deputato Claudio Durigon, responsabile nazionale del dipartimento Lavoro e coordinatore del partito nel Lazio.