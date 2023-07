“L’incontro fra il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e l’Amministratore Delegato di Stellantis Carlo Tavares è un segnale importante per l’industria nazionale e per l’occupazione. La definizione di una road map per produrre un milione di veicoli nel nostro Paese va nella giusta direzione. Si tratta di un’ottima notizia per il comparto automotive e per il consolidamento dello storico legame tra il marchio Fiat e l’Italia.

Come UGL vigileremo affinchè siano salvaguardati gli interessi strategici nazionali e garantite le tutele dei lavoratori. In questo senso l’accordo di oggi rappresenta un primo passo significativo per il rilancio del made in Italy”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Antonio Spera, Segretario Nazionale dell’UGL Metalmeccanici, in seguito all’incontro tra il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e l’Amministratore Delegato di Stellantis Carlo Tavares.