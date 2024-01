"Ho sempre fatto in modo, prima da ministro dell'Interno, oggi da ministro delle Infrastrutture che i progetti andassero avanti nel rispetto dell'autonomia dei prefetti, dei questori e delle aziende, mai mi sono permesso e mai mi permetterò di segnalare tizio o caio: lavorano quelli bravi, il GP merita". Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto all'apertura dei lavori dell'autodromo di Monza. L'investimento per ammodernare l'autodromo di Monza è di 21 milioni di euro e i lavori dovranno essere completati in "140" giorni.