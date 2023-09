“Il Governo mantiene la promessa e, come garantito da Matteo Salvini, dice stop all’assurdo blocco Euro 5 per il Piemonte. Passa la linea del buonsenso, per fermare un provvedimento voluto dalla Commissione europea che avrebbe fortemente penalizzato imprese, lavoratori e famiglie. La Lega sempre in prima linea, in Italia come in Europa, contro gli estremismi ideologici dell’Ue che, oltre a risultare inefficaci per la salvaguardia dell’ambiente, colpiscono i settori produttivi e fermano la crescita dei territori”.

Così in una nota Marco Zanni, europarlamentare Lega e presidente gruppo Id.