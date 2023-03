"Dai carburanti del futuro passa un pezzo importante della transizione ecologica e del destino della nostra economia. Escludere i biocarburanti, come sembra orientata a fare l'Europa, è una scelta miope e scellerata. Dai rifiuti infatti si può produrre bioetanolo e idrogeno. Quindi chiudere definitivamente le discariche, smaltire i nostri rifiuti e produrre energia per le nostre navi, barche, camion e auto. In Liguria lo abbiamo previsto nei nostri piani e lavoriamo per farlo. Per una regione pulita, porti meno inquinanti e trasporti sostenibili. Proteggere ambiente e lavoro si può". Lo ha scritto sui propri profili social il presidente della Liguria Giovanni Toti.