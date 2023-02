"La sinistra europea continua a volerci imporre norme e stravolgimenti, pretendendo che l’Italia si adegui senza battere ciglio. Dopo il vino e le così dette case green ora è la volta delle auto, per le quali, sempre secondo l’Europa, avremo massimo entro il 2035 per rimuovere tutte le nostre automobili benzina e diesel in favore della mobilità elettrica. Quello di cui non si tiene conto è che in Italia abbiamo ancora pochissime colonnine di ricarica per queste auto e, ancora più importante, l’indotto economico ed occupazionale che coinvolge l’industria dell’auto è di grandissime dimensioni. Chi si occuperà delle decine di migliaia di lavoratori di questo comparto? L’ambientalismo ideologico è un problema, e diventa ancora più grande quando pensa di poter sacrificare tutti sul suo altare senza tenere conto che l’uomo è parte integrante di questa terra che dobbiamo preservare.”

Lo dichiara Fausto Orsomarso, senatore di Fratelli d’Italia.