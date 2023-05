“Possiamo arrivare all’obiettivo della decarbonizzazione con maggiore gradualità, favorendo la sostituzione delle auto più vecchie e inquinanti e il conseguente adattamento delle nostre industrie, che sono strategiche, prima che il mercato venga inondato da auto elettriche estere a prezzi bassi”. Ha iniziato così il suo intervento alla tavola rotonda “Mobilità del futuro – scelte strategiche e leve per la decarbonizzazione” Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII commissione ambiente.

“Dobbiamo liberarci – ha rimarcato – da questa visione ottusa e ideologica, imposta in Europa dalla sinistra ambientalista e miope, che vorrebbe tutto elettrico e tutto subito, senza considerare che, alle condizioni attuali, non c’è energia elettrica disponibile per far fronte a un tale fabbisogno; ciò è dovuto anche alla scelta, imposta sempre da queste sinistre fintamente ambientaliste, di abbandonare il nucleare, tornato centrale solo adesso grazie a una nostra mozione passata con voto del Parlamento. Insomma, si è pensato di imporre un passaggio rapido senza considerare che né le aziende, né le pubbliche amministrazioni, né tantomeno i sistemi di mobilità sono pronti”.

“Conviene tutelare le imprese del settore automotive e della filiera delle riparazioni – ha proseguito Mazzetti – e, non ultimi, i cittadini, soprattutto se meno abbienti, visto che l’auto rimane il mezzo principale per gli spostamenti nel nostro Paese, per larga parte della popolazione. Con questo fatto dobbiamo confrontarci, per non regalare una filiera d’eccellenza come l’automotive alla Cina, sviluppando tecnologie all’avanguardia anche grazie ai fondi PNRR”. “Non solo – ha precisato – sempre nell’ottica di stimolare l’innovazione, dobbiamo favorire una pluralità di combustibili, biocarburanti come il biometano o il bioidrogeno da scarti e residui vegetali, per una vera economia circolare, valorizzando le bioraffinerie. Anche in questo caso serve un mix”.

Per Mazzetti occorre, inoltre, tener conto del “mutato contesto geopolitico globale, che risente della scarsità di risorse e del monopolio esercitato da paesi, nostri competitor, come Cina e Russia sulle risorse alla base della transizione green”. “La Cina – ha messo in guardia Mazzetti – può arrivare a esportare oltre 5 milioni di auto, di cui la metà elettriche, nel 2030; non solo, la Cina lavora ad auto green ma a prezzi più bassi e accessibili. È chiaro ed evidente che non possiamo regalare fette di mercato alla Cina, danneggiando le nostre industrie, con obblighi e vincoli inutili. Altrimenti la nuova “model T” elettrica sarà cinese”.

Mazzetti ha proposto, inoltre, “il riordino degli incentivi e il rifinanziamento in una finestra temporale ampia, almeno quinquennale”. “Da europeista convinta – ha concluso Mazzetti – voglio sperare che questa schizofrenia da parte della UE, prima sugli immobili, sugli alimenti e oggi sulle auto, tutti segmenti strategici per noi, finisca presto: sicuramente, vincendo le prossime elezioni europee con il Centrodestra fermeremo questi diktat”.