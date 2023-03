"Il rinvio del voto sulle auto è un primo ma già sostanziale successo dell'Italia tutta ed è merito della professionalità e dell'autorevolezza del governo italiano e in particolare della delegazione forzista all'interno del Ppe. Non solo, è una sonora battuta d'arresto per le frange più oltranziste e ideologizzate presenti in Europa". È il commento di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente VIII Commissione Ambiente, che sottolinea: "Non possiamo regalare il primato nella filiera dell'auto ad altri paesi, non possiamo stroncare gli investimenti del settore che ha spinto per nuovi motori e nuovi carburanti, non possiamo privare i cittadini di un mezzo che garantisce la libertà di movimento, pressoché a tutti, per sostituirlo con le costose e al momento molto poco efficienti auto elettriche. La transizione verde è un obiettivo condivisibile ma con tempi e modi umani e appunto sostenibili". "In Italia – riflette la parlamentare azzurra – grazie al Governo di Centrodestra si sta imponendo un approccio più cauto, più ragionato, più umano, più graduale, quindi basato sulla neutralità tecnologica, alla transizione ecologica, dev'essere così in Europa". "Con il Governo di Centrodestra – rimarca Mazzetti – si iniziano a vedere cambiamenti sostanziali verso un'Europa diversa. Sulla direttiva per le case green e adesso anche sulle auto, stiamo ottenendo risultati concreti a tutela di imprese, professionisti, cittadini italiani ed europei". "L'Europa deve ricevere il messaggio inequivocabile che proviene da un paese come il nostro ma non solo: bisogna accompagnare il cambiamento e non distruggere", conclude Mazzetti.