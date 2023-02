“’Lo stop sulle auto voluto dall’Europa in Italia farà 50.000 disoccupati’. A dirlo non sono solo io, ma anche Romano Prodi che critica apertamente la sua stessa sinistra e dà ragione alla Lega”.

Così Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, coordinatore Id in commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (ITRE), commentando le dichiarazioni di Prodi che sconfessa il tifo per le macchine elettriche ammettendo che costano tanto e distruggono il mondo del lavoro.

“Confusione o ipocrisia? Fatto sta che la sinistra, soprattutto il Pd, è completamente sconnesso anche al suo interno: in plenaria a Strasburgo ha votato per lo stop alla vendita di macchine a motori termici a benzina e diesel a partire dal 2035, a Roma contesta il governo di centrodestra sul Dl carburanti, e ora persino l’ex premier attacca il regolamento europeo che impone esclusivamente le auto elettriche perché porterà perdita di lavoro - saranno ben 70.000 i disoccupati in Italia - e la chiusura di decine di fabbriche. Pd e M5S si renderanno mai conto dell’eurofollia che hanno votato? Il solo elettrico rappresenta un suicidio dell'Italia e dell'Europa ad esclusivo vantaggio della Cina. La transizione verde – conclude Borchia - deve diventare una transizione sostenibile anche sul piano economico oltre che sul piano ambientale. Sinistra, sveglia”.