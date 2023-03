“Il rinvio a data da destinarsi del voto in Europa sul divieto alle auto a benzina e diesel dal 2035 è un chiaro segnale, arrivato anche grazie alla Lega, contro un provvedimento dannoso per il patrimonio culturale e industriale italiano, e per non alimentare una dipendenza dalla produzione cinese di batterie. Abbiamo il dovere di difendere un comparto, quello dell’automotive, che rappresenta un’eccellenza apprezzata in tutto il mondo. Quello di questa mattina è un grande risultato della Lega e di Matteo Salvini, a dimostrazione della grande attenzione anche per le nostre auto storiche e per la loro tutela da folli ideologie sia di Bruxelles che del sindaco Gualtieri che rischiano di far scomparire una storia fatta di talenti, genialità e invenzioni della meccanica italiana. Le auto storiche rappresentano nel nostro Paese lo 0,25 percento del totale e solamente lo 0,014 percento dei chilometri percorsi dai veicoli d’uso quotidiano. Dobbiamo permettere che possano circolare liberamente a Roma come in tutta Europa”.

Lo dichiara l’eurodeputata della Lega Anna Cinzia Bonfrisco.