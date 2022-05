“Con il decreto fiscale siamo riusciti a far approvare, con un emendamento, l’impianto del mio disegno di legge che prevedeva sgravi fiscali e contributivi per tutte quelle imprese innovative che assumono lavoratori con disturbo dello spettro autistico, nella misura di due terzi del personale. Se oggi quel disegno di legge è diventato una norma dello Stato è grazie soprattutto alla volontà e al sostegno del Ministro Orlando, che qui voglio ringraziare per il lavoro fatto”. Lo ha dichiarato il senatore Comincini nel corso del IN&AUT Festival, il primo festival sull’autismo, nel panel che ha visto la partecipazione e l’intervento del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.