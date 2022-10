“Oggi abbiamo posto un altro tassello per compiere un esercizio di memoria ed è stata accesa una luce per chiedere verità a 40 anni di distanza dall’attentato alla sinagoga di Roma”.

Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, introducendo la presentazione della mostra e del podcast in ricordo dell’attentato del 9 ottobre 1982

“Le istituzioni - sottolinea - ritardarono a riconoscere che quell’attentato terroristico fosse una strage del nostro Paese. Con il governo Renzi abbiamo desecretato documenti importanti per arrivare alla verità, ma il delitto è ancora impunito. Per questo oggi è necessario ricordare proprio in Parlamento, che è la casa di tutte le italiane e di tutti gli italiani. 40 anni fa hanno colpito al cuore la comunità ebraica e la stessa città di Roma, hanno instillato quel senso di paura che ogni attentato terroristico ha cercato di generare quando ha colpito i luoghi simbolici della fede e del vivere comune”.

“Oggi sappiamo che non è stato fatto abbastanza: tutte le volte che ricordiamo, denunciamo e condanniamo l’antisemitismo, si rilevano troppo spesso reazioni di odio e violenza. È evidente che oltre al ricordo e la ricerca della verità, serva uno sforzo per fare di più, insieme, e per dire che non abbiamo paura. Perché l’educazione alla speranza e alla non rassegnazione è un esercizio non di una parte che cerca di ricordare, ma è di tutta la comunità italiana”.