“Attacchi cybernetici come quello accaduto alla Regione Lazio sono inaccettabili e devono essere considerati delle vere e proprie minacce alla stabilità del Paese. La sicurezza delle nostre istituzioni deve essere una priorità sia del governo italiano sia dell’Unione europea che, attraverso i suoi strumenti, ha l’obbligo morale di collaborare con l’Italia per fare luce sull’accaduto, chiarire la provenienza dell’attacco e punire i colpevoli. Porterò personalmente il caso all’attenzione della Commissione sulle interferenze straniere in Ue (INGE) per denunciare l’accaduto a livello europeo e invitare le autorità europee competenti ad intervenire perché simili attacchi non succedano più.”



Lo dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega e componente titolare della commissione INGE Marco Dreosto.