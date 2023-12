"Ieri ad Atreju la ministra Roccella ha evocato ancora una volta la ‘filosofia gender’ dando forma con le sue parole al Vannacci pensiero. Per fortuna la società italiana, come tutte le società nel mondo, è cambiata. La ministra Roccella se ne faccia una ragione: le persone organizzano e vivono la propria vita familiare in base ai propri sentimenti e al proprio amore. Non esiste nessun gender che complotta per distruggere la famiglia". Lo scrive su X il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.

