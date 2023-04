L'assessore a Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali commenta la notizia della nuova sede Rai negli spazi dI Fiera Milano - MiCo tra via Gattamelata e via Colleoni:



"Il nuovo centro di produzione della RAI al MiCo è un'ottima notizia, in quanto, rafforzare il sistema Radiotelevisivo italiano a Milano e in Lombardia significa 'raddoppiare' la visibilità della nostra Regione sul 'palcoscenico' televisivo pubblico nazionale, che oggi 'viaggia' anche sul digitale, con uno sguardo verso l'estero. E' per me fondamentale collaborare con gli studi Rai milanesi, già operativi e futuri, al fine di valorizzare ciò che è di mia competenza regionale: Turismo, Marketing territoriale e Moda. Come abbiamo appena visto con il 'Salone del Mobile', le immagini di una Milano inondata da visitatori e 'colorata' da prodotti di Design d'avanguardia e bellezza 'Made in Italy', sono entrate nelle nostre case attraverso gli schermi tv, trasmettendo anche un senso di orgoglio e ispirazione per quello che la nostra Milano, la nostra Regione e il nostro Paese sono in grado di fare".