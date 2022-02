"Siamo un partito vivo, più di come ci vogliono descrivere, pieno di amministratori. Siamo orgogliosi delle cose che facciamo, di come abbiamo cambiato i destini del Paese in questa legislatura e delle cose che facciamo ogni giorno".

Così, aprendo l'Assemblea #006, il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

"Metteremo la nostra passione in piazza. Chiedeteci materiali, ospiti per le vostre iniziative. Abbiamo tante persone che hanno voglia di fare. Impegniamoci anche su piccole iniziative e concentriamoci sulle prossime aperture delle sedi territoriali" ha aggiunto Rosato.

"La passione in politica è importante. La voglia di partecipare, quella che abbiamo visto in questa assemblea fa la differenza, è il simbolo di un partito vivo. Siamo orgogliosi - ha concluso - di come abbiamo cambiato i destini del Paese, ma anche di come lavoriamo ogni giorno, con passione".