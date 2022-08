"Abbiamo presentato un emendamento per anticipare la rivalutazione e l’aumento dell'assegno unico già da ottobre, per aiutare le famiglie a far fronte all’inflazione. Spero che tutte le forze politiche diano una risposta positiva ai bisogni delle famiglie". Lo ha affermato la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.