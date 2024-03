“Qual è il reato commesso da Assange? Sono stata all’udienza all’Alta Corte di Londra: gli avvocati statunitensi gli contestano di aver pubblicato documenti segreti che raccontano la verità al di là delle dichiarazioni ufficiali. Notizie di pubblico interesse, che denunciano crimini. Altri giornalisti in passato hanno pubblicato notizie segrete. Ma solo Assange, da quasi 5 anni, si trova ristretto in un carcere di massima sicurezza. Chi ha mentito ai cittadini, chi ha ucciso e commesso crimini di guerra, chi è colpevole di detenzioni arbitrarie e torture, invece, è libero, non è mai stato accusato di alcun reato. L’accanimento su Assange è evidentemente di natura politica. Se passa la linea degli Stati Uniti, in teoria, qualsiasi giornalista potrà subire la stessa sorte di Assange. Nelle istituzioni europee, ci riempiamo la bocca di libertà di stampa, di rispetto dei diritti umani e non viene mosso un dito per la liberazione di Assange. Passiamo dalle parole ai fatti, mobilitiamoci veramente per garantire la libertà di espressione, migliaia di cittadini lo stanno già facendo. Ora le Istituzioni europee devono chiedere l’immediata liberazione di Assange”, così in un intervento in plenaria Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

