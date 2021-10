I sei assalitori della Cgil e protagonisti degli scontri a Roma di sabato scorso restano in carcere. Dopo l’udienza di convalida, il gip Annalisa Marzano ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare per Giuliano Castellino, Roberto Fiore, Luigi Aronica, Pamela Tesa, Biagio Passaro e Salvatore Lubrano.

Fiore e Castellino, esponenti di Forza Nuova, hanno dichiarato al magistrato di essere stati in piazza solo “per protestare contro il Green pass, ma non come militanti” del movimento neofascista poiché FN “non opera più da 20 mesi”. Inoltre gli arrestati hanno sostenuto che “durante la manifestazione no green pass, ci fu una trattativa con la polizia per il corteo verso la Cgil e l’autorizzazione ci venne data. Abbiamo operato affinché le cose fossero contenute e ordinate, per agevolare polizia, e con la polizia abbiamo trattato”.