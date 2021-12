“Un plauso ai carabinieri del Ros, del Gis, al comando provinciale dei carabinieri di Nuoro e allo squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna per la brillante operazione notturna che ha condotto in carcere il latitante Graziano Mesina. Una prova di efficienza e di caparbietà da parte dello Stato di grandissima importanza in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo. Ora, con le garanzie costituzionali previste dal caso, Mesina paghi il conto con la giustizia italiana, chiudendo così una stagione inaccettabile fatta di omertà e reticenze. La Lega era, è e sempre sarà dalla parte della legalità, dello Stato e dei suoi servitori contro tutte le mafie e le attività criminali, e il nostro impegno in commissione Antimafia ne è la più solida e costante testimonianza”.

Così i parlamentari della Lega in commissione Antimafia.