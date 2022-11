"Noi di Forza Italia non ci faremo logorare la coscienza. Che cosa credete? Ne abbiamo abbastanza anche noi della illogicità di questa guerra. Urliamo come tutti basta e per questo chiediamo con forza che dalle Nazioni Unite all'Unione Europea continui incessante la pressione per trovare la via della pace". Lo ha dichiarato il vicepresidente FI della Camera, Giorgio Mulè, durante il suo intervento in Aula di Montecitorio per la discussione generale sulle mozioni relative al conflitto Russia-Ucraina. "Nel frattempo però non vogliamo arrenderci alla logica di accettare la sottomissione e chiuderci in quelle grotte che sono le stazioni della metro di Kiev", ha aggiunto.