"Commemoriamo oggi il giorno della Memoria del Genocidio Armeno. Ricordiamo l'approvazione alla Camera della nostra mozione che ha portato il Parlamento italiano a riconoscere finalmente il 10 aprile 2019 l'immane sterminio di un popolo avvenuto per mano ottomana a partire dal 24 aprile 1915. Quest’anno la commemorazione del genocidio armeno vede anche il riconoscimento da parte degli Stati Uniti. È fondamentale che l’Occidente non arretri e che difenda sempre la verità storica. Le sabbie di Deir el-Zor non hanno inghiottito per sempre quei martiri Cristiani perché noi continuiamo a ricordarli, vicini ora e sempre al popolo armeno e alla sua giovane democrazia minacciati dal disegno panturanico che vorrebbe unire Turchia e Azerbaijan".

Così il deputato della Lega Paolo Formentini, vicepresidente della commissione Affari esteri della Camera.