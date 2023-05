“Verona chiama e Bruxelles, quella che conta, risponde con un evento davvero importante e dal respiro internazionale: ‘L'Arena di Verona. Un'emozione europea. Cento anni di opera lirica’ che si terrà negli spazi del Parlamento europeo il prossimo 30 maggio. Un momento rilevante che ho ideato per celebrare un traguardo importantissimo - motivo di orgoglio - per la città, per la musica e lo spettacolo in generale: l’iniziativa, infatti, si prefigge di valorizzare il centesimo Festival lirico in Arena”.

Così l’eurodeputato veronese Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“Una grande opportunità e una vetrina prestigiosa per Verona anche perché Bruxelles non rappresenta solo la capitale di uno Stato, ma quella dell’Europa intera. A livello simbolico portare l’Arena in un contesto di questo livello equivale a dare lustro alla nostra città e alla nostra regione. Un momento di estremo valore per la musica che avrà un pubblico appropriato. La rappresentanza di Bruxelles sarà, infatti, ai massimi livelli poiché saranno presenti la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, per quanto riguarda il sistema Paese l’Ambasciatrice d'Italia nel Regno del Belgio Federica Favi, l’Ambasciatore Stefano Verrecchia Rappresentante permanente aggiunto all’Ue, il direttore della Regione del Veneto Carlo Clini e diversi rappresentanti di nostre società, oltre a numerosi eurodeputati italiani e stranieri. L’iniziativa al Parlamento europeo – conclude Borchia - che non si riassume esclusivamente nel concerto, è strutturata su due livelli: un livello artistico che vedrà l’esibizione di Cecilia Gasdia al pianoforte preceduto da un video promozionale per l’Arena e la città di Verona e una conferenza stampa per valorizzare la nostra città”.