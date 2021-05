Una delegazione di sindaci siciliani che stanno manifestando in Piazza del Parlamento è stata ricevuta nella Sala Berlinguer del Gruppo del Partito democratico alla Camera dalla presidente Debora Serracchiani, dal capogruppo Pd in commissione Finanze, Gian Mario Fragomeli, dai deputati siciliani, Carmelo Miceli, Pietro Navarra e Santi Sappellani. Al centro dell’incontro il tema della realizzazione di una “fiscalità di sviluppo” nelle zone interne in Sicilia. Su questo aspetto il Gruppo del Partito democratico si è impegnato attraverso l’azione parlamentare per giungere a una risposta positiva e concreta ai temi posti dai sindaci siciliani: contrastare lo spopolamento, rilanciare l’economia, confermare la presenza dello Stato in tutte le sue articolazioni. “Sappiamo bene - ha detto Debora Serracchiani - cosa significhi e quali siano le difficoltà dei sindaci per mantenere in vita i piccoli comuni delle aree interne. Capire come dare una mano è un nostro dovere e tutti devono essere aiutati a crescere. La riforma fiscale è un’ottima occasione per ragionare su questi temi e il Pnrr è un’opportunità unica da sfruttare”. Al termine, la delegazione del Pd, presente anche Graziano Delrio, ha raggiunto in Piazza del Parlamento i manifestanti e Debora Serracchiani ha preso la parola per testimoniare ai sindaci la vicinanza del Partito democratico.