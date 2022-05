"Concordo con voi, la clausola sociale non si tocca. Per questo ho presentato con il mio gruppo un emendamento per cancellare il grave errore fatto in Senato". Lo dice la deputata dem Stefania Pezzopane a proposito della possibile eliminazione dell'obbligo di utilizzo della clausola sociale negli appalti, con una lettera inviata in un'assemblea pubblica in tema, organizzata dal segretario territoriale del sindacato Fesica Confsal Marcello Vivarelli ed in corso all'Aquila.

"La proposta passata al Senato su questo tema è assurda, sui diritti non possiamo tornare indietro - dice Pezzopane -. La clausola sociale è stata la conquista di una battaglia partita dal nostro territorio e per la quale mi sono battuta personalmente. Mi sto impegnando con tutta me stessa in parlamento e nella commissione competente, anche coinvolgendo la Presidente del mio gruppo Serracchiani. Questo è un tema - continua la deputata - imprescindibile per il mio partito e per me come rappresentante del territorio. Continueremo a batterci tutte e tutti perché la clausola sociale consegna dignità al lavoro e ai lavoratori garantendo un futuro e un’importantissima tutela. Per noi il lavoro è al centro davvero e la clausola ci ha permesso di salvare molti lavoratori e lavoratrici. L’emendamento verrà discusso nella mia commissione tra mercoledì e giovedì. Faremo valere il nostro impegno", ha concluso la deputata Stefania Pezzopane.