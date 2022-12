“Grazie al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, e all’esecutivo di centrodestra, oggi è stato approvato il nuovo codice degli appalti, in Consiglio dei Ministri, per sbloccare le opere pubbliche su tutto il territorio nazionale. Questo significa più lavoro, più cantieri, più sicurezza stradale e meno corruzione e burocrazia. Inoltre, vuol dire dare un colpo di acceleratore al PNRR. Finalmente, infatti, si semplifica e si sburocratizza, rivolgendo massima attenzione ai Comuni piccoli. Una novità importante riguarda anche un sistema di programmazione per le opere strategiche coinvolgendo direttamente le Regioni. Un atto pragmatico e concreto per il nostro Paese. Dalle parole ai fatti”.

Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare a Palazzo Madama.