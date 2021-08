"E' comprensibile che Luigi Crespi voglia sottolineare il suo lavoro di spin doctor di Berlusconi in occasione della vittoria alle elezioni del 2001, ma la ricostruzione che fa su 'Libero' di quella campagna elettorale mi pare lacunosa e, in alcuni passaggi, sbagliata. Dire che la televisione non ha giocato un ruolo in quella competizione e dare, invece, grande peso ai guru americani, come ad esempio Greenberg chiamato ad aiutare la campagna di Rutelli, significa non riconoscere cosa c'era davvero dietro a quella campagna elettorale". E' quanto scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.

"Tanto è vero che, come ammette lo stesso Crespi, Berlusconi - prosegue Anzaldi - vinse esclusivamente grazie allo stranissimo 61 a zero della Sicilia in favore della Casa delle Libertà. Un 61 a zero che non ha precedenti neanche nella storia della Dc, un risultato che Crespi seppe in anteprima da Micciché quando ancora non era noto nemmeno al Viminale. Eppure il centrosinistra era al Governo e la Sicilia esprimeva ministri di peso come Mattarella alla Difesa (quando avevamo ancora la leva obbligatoria), Bianco all'Interno, Cardinale alle Telecomunicazioni (ministero pesante per i contributi alle tv locali). Ma questo non bastò ad ottenere neanche un seggio sull'Isola, con i Ds che si fermarono all'11,61% in Sicilia occidentale e 11,47% in Sicilia orientale (mentre la Margherita arrivò al 16,14%)Berlusconi era l'uomo più ricco d'Italia, aveva dietro di sé la potenza di fuoco delle sue televisioni: basti ricordare che l'ultima ospitata tv prima del voto la fece a Canale 5, sulla sua tv, al Costanzo Show, mentre Rutelli veniva intervistato in una trasmissione che non faceva sconti a nessuno, 'Il Raggio verde' su Rai2 condotto da un signor giornalista come Michele Santoro. Il Cavaliere aveva anche la connivenza di una parte della Rai: tutti ricordano il Contratto con gli italiani firmato in diretta a 'Porta a porta' su Rai1. La tv, a differenza di quello che sostiene Crespi, fu molto importante in quella campagna, quando ancora i social non esistevano e internet in Italia non aveva ancora una diffusione capillare. Tanto è vero che Berlusconi non accettò mai neppure un solo confronto televisivo con Rutelli e la prima volta che acconsentì a sedersi in uno studio tv con leader avversari fu quattro anni dopo, nel 2005, dopo la pesantissima sconfitta alle regionali, quando si presentò a sorpresa a Ballarò dove c'erano Rutelli e D'Alema. Gli italiani, in realtà in quel 2001 compresero bene il grande messaggio innovativo della campagna di Rutelli, dietro la quale non c'erano grandi guru ma un gruppo di volontari, un comitato fatto di persone appassionate di politica, da Paolo Gentiloni a Roberto Giachetti, dalla mamma di Zingaretti Emma Di Capua a Iginio Ariemma. Il treno di Rutelli era davvero un'iniziativa costruita dal basso, con la ricerca di fondi cena per cena, tanto che all'inizio non avevamo neanche il megafono per i comizi alle diverse fermate. La sconfitta arrivò per lo strano risultato della Sicilia, per alcune divisioni nel centrosinistra, per le spese miliardarie di Berlusconi. Ma quella campagna resta un esempio da studiare, e non certo per il relativo apporto di Greenberg".