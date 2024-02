"A nome di Forza Italia dell'Emilia Romagna esprimo i sentimenti di cordoglio e di partecipazione al lutto per la scomparsa del professor Antonio Paolucci. Grazie per la sua autorità di assoluto protagonista nel mondo dell'arte, egli ha ideato, creato e sviluppato il grande progetto delle mostre realizzate, insieme al Comune di Forlì, alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e a Gianfranco Brunelli, presso i Musei San Domenico portando Forlì nei grandi circuiti dell'arte a livello nazionale e internazionale. Di Rimini, dove era nato, Paolucci ha portato nella sua vita e nei suoi incarichi, lo spirito di laboriosità e dell'umanità squisitamente romagnola; di Firenze, dove ha ricoperto vari incarichi, fra cui soprintendente al Polo Museale Fiorentino, ha trasmesso alla cultura mondiale moderna la bellezza dell'umanesimo e del rinascimento; di Roma, dove è stato ministro dei Beni culturali e direttore dei Musei Vaticani, ha saputo comunicare gli ideali della classicità e della cultura del bello come valori universali. In tutto questo, il professor Paolucci è stato un grande maestro, senza mai perdere il culto dell'amicizia, delle relazioni umane e dei paesaggi della Romagna, comunicando il suo immenso patrimonio di conoscenze artistiche, sia con linguaggio semplice ma caloroso in conversazioni fra amici, sia con linguaggio elegante e autorevole nelle dotte relazioni o negli scritti per esperti e amanti del settore e delle cose belle.

Con Paolucci muore l'ultimo 'granduca fiorentino nella seconda patria di Dante', come ci spiegò in una delle prime mostre ai Musei di San Domenico su Palmezzano; mentre noi italiani salutiamo in lui uno dei più grandi ambasciatori e divulgatori della bellezza dell'Italia nel mondo. Grazie, maestro Paolucci, per aver regalato tanto a noi e al nostro Paese". Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata e presidente del Coordinamento regionale di Forza Italia dell'Emilia Romagna.