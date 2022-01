“Sono gravissimi i fatti accaduti in Toscana al bambino di 12 anni aggredito, picchiato e insultato per il solo fatto di essere ebreo, e questo accade alla vigilia della giornata della Memoria.

Ancora più grave è il fatto che le predette azioni siano state compiute da due quindicenni.

Auspico che il Tribunale dei minori intervenga convocando le ragazzine e le famiglie affinché vi sia una consapevole assunzione di responsabilità e si possano avviare i percorsi di recupero.

Occorre che anche la scuola faccia la sua parte, educando i ragazzi ai valori dell’antifascimo proclamati dalla nostra Costituzione.

La legge Mancino va rafforzata e bisogna agire anche sul fronte dell’Hate speech in rete : .in tal senso c’è un ddl a mia firma depositato da tempo in Commissione Giustizia Senato che intende combattere il linguaggio d'odio sui social.

L'hate speech è un fenomeno criminale con effetti devastanti per la vittima che possono arrivare a conseguenze estreme”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Italia Viva Elvira Lucia Evangelista, membro della commissione Giustizia e Diritti Umani.