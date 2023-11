“L’audizione del Procuratore della Repubblica di Lecce, Leonardo Leone de Castris, conferma che la “squadra Stato” a Brindisi, Lecce e Taranto ha funzionato e funziona. Nonostante sia necessario tenere alta la guardia, il contrasto alla mafia e alle altre forme criminali in questo territorio ha fatto grandi passi in avanti negli ultimi decenni. Sono importanti le recenti operazioni antimafia che hanno sgominato interessi criminali rilevanti e traffici di droga consistenti. Restano ancora diffuse le pratiche di infiltrazione e corruzione nella Pubblica Amministrazione. Proprio su questo credo che maggiore attenzione sia da dedicare alla gestione della sanità, a Brindisi come in tutta la Puglia, rispetto non solo agli appalti dei servizi, ma anche alla gestione delle assunzioni a vario titolo e alle procedure interne alle Asl per la scelta di ruoli e posizioni”.

Così il vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis.