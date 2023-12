"Oggi si è svolta la conferenza stampa di 'Presentazione del progetto del nuovo laboratorio antidoping FMSI', organizzata da Forza Italia, presso la Sala della Regina alla Camera nella quale è stato ribadito che il laboratorio antidoping FMSI, diretto dal professor Francesco Botrè, proseguirà la sua attività d'eccellenza, simbolo del prestigio mondiale per lo sport italiano. Ciò è stato possibile grazie al lavoro incessante di Forza Italia e ad una azione del Governo che ha permesso non solo all'Italia di avere un laboratorio in linea con gli standard internazionali richiesti per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 a Milano-Cortina e altri eventi sportivi mondiali in futuro, ma anche al Paese di dotarsi di un laboratorio strutturale che permetterà di proseguire nelle attività di ricerca e sviluppo, oltre ad essere una condizione essenziale per l'acquisizione di eventi internazionali che vogliono significare turismo ed economia. Questo laboratorio sarà in grado di eseguire screening approfonditi di tutti gli integratori ed avrà un ruolo all'avanguardia anche nella ricerca delle droghe sintetiche, svolgendo una funzione sociale importante per il Paese e per i nostri giovani. Ringrazio il Vicepremier e nostro segretario nazionale Antonio Tajani, il presidente dei deputati di FI, Paolo Barelli, e i ministri Giorgetti, Schillaci ed Abodi per aver reso possibile questo ambizioso progetto. L'importanza ed il riconoscimento dell'attività del Governo italiano è stata confermata dalla lettera a me indirizzata da Olivier Rabin, senior director science and medicine della WADA, l'agenzia mondiale antidoping, nella quale si congratula per gli sforzi profusi nella lotta al doping dal nostro Governo e dal nostro Paese e per aver assicurato la continuità all'attività del laboratorio e che permetterà di proseguire l'impegno per preservare i valori dello sport libero dal doping"

. Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana ed Europea (FMSI), intervenendo durante l'evento che si è svolto con la partecipazione di Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Orazio Schillaci, ministro della Salute, e Francesco Botrè, direttore scientifico del laboratorio FMSI.