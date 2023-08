“Oggi la visita di Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e vice presidente del Consiglio, al canile-gattile Valle Grande di Roma ha segnato un momento storico per la battaglia contro gli abbandoni e contro il randagismo. In Italia i numeri sono drammatici: circa 600mila i cani randagi e più di 2 milioni e mezzo i gatti. Lazio e Campania da sole ospiterebbero tra 120 e 200mila cani vaganti. A livello nazionale solo nel 2022 sono stati abbandonati 71mila cani. Serve un impegno a tutti i livelli che coinvolga le amministrazioni locali, a partire dai sindaci che vanno aiutati ad affrontare questo triste fenomeno in quanto conoscono meglio di tutti le esigenze dei territori, un maggiore coinvolgimento delle Regioni, per quanto riguarda la dimensione sanitaria, e anche i ministeri. Senza dimenticare l’Ue, che può ambire a essere faro dei diritti degli animali nel mondo. Assieme a Matteo Salvini erano presenti il collega europarlamentare Matteo Adinolfi, il vice presidente Anci Matteo Locatelli, il coordinatore Lega Lazio Davide Bordoni, Angelo Valeriani, segretario provinciale Lega a Roma, e Rosaria Izzo, responsabile Lazio del dipartimento Benessere Animale della Lega. Lo sforzo tra pubblico e privato, così ben testimoniato dal canile-gattile di Valle Grande, è un modello di successo e una soluzione per i nostri amici a quattro zampe. Non possiamo più immaginare le nostre società al di fuori dei diritti degli animali. Il cuore degli animali a volte è più grande del nostro, impariamo da loro.”

Così Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega, componente dell’intergruppo Animal Welfare, a margine dell’incontro con Matteo Salvini presso il canile-gattile di Valle Grande.