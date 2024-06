"L'Assemblea di Ance ha scandito le priorità per l'edilizia, che è il vero traino della nostra economia. Il Governo sta portando avanti un'interlocuzione costante, sin dal suo insediamento, per dare risposte efficaci alle istanze delle categorie produttive. Siamo al fianco delle imprese e continueremo a mettere in campo le misure necessarie per sostenere l'economia reale. L'edilizia, la casa e le infrastrutture sono il motore della ripresa ed è su questo settore che occorre investire per superare le sfide che abbiamo di fronte". Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, a margine dell'Assemblea nazionale Ance 2024.

"Condivido le parole della Presidente Federica Brancaccio, che - aggiunge - ha saputo delineare una concreta prospettiva di sviluppo economico e sociale. Anzitutto sottolineando l'importanza degli interventi sulla casa, un tema che è da sempre al centro dell'azione di Forza Italia. La nostra volontà è quella di andare incontro alle esigenze abitative delle famiglie ed agevolare il mercato immobiliare, per questo attraverso il decreto Salva Casa vogliamo favorire la regolarizzazione delle lievi difformità e il recupero del patrimonio edilizio. Come riconosciuto dall'Ance, quello della rigenerazione urbana è un tema centrale e Forza Italia ha depositato un ddl in Senato con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e favorire il rinnovamento degli immobili esistenti. Infine, con le modifiche attualmente allo studio al Codice degli appalti, vogliamo mettere in campo nuovi strumenti in grado di adattarsi sempre più alle dinamiche del mercato e costruire quel rapporto di fiducia e collaborazione richiamato dalla Presidente Brancaccio. Le imprese possono contare su un Governo amico, che - conclude Ferrante - vuole valorizzare le realtà produttive e creare sinergie vitali per rilanciare il nostro Paese".