Interpellato dai microfoni de 'Il Fatto Quotidiano', il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè si è espresso sulla richiesta delle opposizioni a Matteo Salvini di riferire in Parlamento sull'inchiesta Anas. "Il problema sta nel fatto che da un segmento di un provvedimento cautelare si estrapola come verità rivelata quello che c'è in una intercettazione" sottolinea Mulè, ragion per cui bisogna procedere "con i piedi di piombo".

Essendo una questione "politica", aggiunge l'esponente di Forza Italia, "se il ministro deve riferire alla Camera su faccende che riguardano l'Anas, come stanno emergendo, verrà e riferirà sui profili che riguardano il suo ministero".