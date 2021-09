"L’appuntamento elettorale del 3-4 ottobre pone la Calabria di fronte ad una svolta storica. Il programma del nostro candidato Presidente Roberto Occhiuto è fortemente improntato alla concretezza. A questo si aggiunge il rinnovato protagonismo delle donne, scese in campo con spirito di servizio per amore delle nostre comunità". Lo dichiara Maria Tripodi deputata reggina di Forza Italia intervenendo alla Convetion Nazionale di Azzurro Donna in corso a Reggio Calabria, Prosegue Tripodi: “È il perfetto mix per dare alla nostra regione quell’imprinting necessario per proiettarla nel futuro. Le donne saranno certamente centrali anche nella nuova amministrazione regionale. E ciò perché Forza Italia, non ne fa una questione legata ad anacronistiche quote, ma alla competenza. Di cui mi sia consentito le donne calabresi ne hanno in abbondanza e in ogni campo".