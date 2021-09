Intervenuto a Torino per sostenere la candidatura a sindaco dell'esponente del M5s Valentina Sganga, Giuseppe Conte ha affermato: "Se andremo al ballottaggio, come credo, mi auguro che il Pd ci appoggi". E sottolinea: "Non ci sono le condizioni per poter dire, dopo gli atteggiamenti assunti dal Partito democratico torinese, che noi appoggiamo il Pd a Torino".