“Tanto entusiasmo ieri sera a Portogruaro per la presentazione ufficiale di Luigi Toffolo, militante Lega, candidato sindaco per tutto il centrodestra alle prossime elezioni amministrative della città. Una sala gremita per una campagna elettorale partita col piede giusto: la ricetta migliore per andare a vincere. Buon lavoro Luigi”.

Così il segretario della Liga Veneta Alberto Stefani, commentando il futuro voto amministrativo in Veneto. Salgono a 16 su 23 comuni i candidati Lega sopra i 15 mila abitanti.